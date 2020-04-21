Украинские шахтеры готовят пеший поход на Киев

Киев, 21 апреля. Украинские шахтеры готовят поход на Киев после окончания карантина. Таким образом они хотят выразить свой протест против системного кризиса в стране, который, по их словам, уничтожает угольную отрасль Украины.

Как сообщается, принять участие в акции хотят шахтеры из Мирнограда, Доброполья, Червонограда, Покровская, Первомайска, Павлограда, Лисичанска, Волыни, а также подконтрольных Киеву районов Донецкой области. Шахтеры подчеркивают, что в стране происходит системный кризис, который негативно повлиял на угледобывающие предприятия.

«Независимый профсоюз горняков Украины, представители угольной промышленности отмечают, что развитие отрасли просто парализовано, а конструктивный диалог по выходу из кризиса отсутствует», — гласит текст их сообщения.

Шахтеры напомнили, что в стране уже остановлены пять крупнейших шахт. Если свою работу также прекратит и «Павлоградуголь», то Украина лишится 95% добычи угля.

На прошлой неделе украинское правительство ввело пошлину в 65% на импорт всех видов угля из России, кроме антрацита, угля для металлургической отрасли и производства электроэнергии.

Напомним, что в марте депутат украинской Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Украина и экономика всей страны идут к дефолту. Данное заявление политик сделал в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко. По мнению Дубинского, причиной дефолта могут стать долги Украины на внешнем и внутреннем рынке.