Украинские военные устроили самосуд над сослуживцами за сбитый силами ДНР беспилотник ВСУ

Донецк, 21 апреля. Украинские военнослужащие устроили самосуд над сослуживцами, которые управляли сбитым беспилотником, трое военных госпитализированы с обширными гематомами.

Сообщается, что после того, как в районе города Ясиноватая силы НМ ДНР сбили украинский БПЛА, который был запущен военнослужащими 54-й бригады ВСУ для нанесения удара по храму, комбриг Майстренко принудительно списал с каждого из состава бригады по 500 гривен (около 1,3 тыс. рублей) на новый беспилотник.

Возмущенные несправедливостью военные учинили самосуд над составом расчета сбитого БПЛА, в результате чего троих военнослужащих пришлось госпитализировать с множественными травмами и следами побоев. Избитых украинских силовиков доставили в госпиталь города Часов Яр.

Кроме физического насилия, возмущенные сослуживцы потребовали от расчета беспилотника и компенсации морального и финансового ущерба в двойном размере. Пострадавшие военные обратились в военную прокуратуру с жалобой на противоправные действия со стороны «побратимов».

Ранее сообщалось, что украинские военные заражают коронавирусом мирных жителей в Донбассе. Жители города Попасная Луганской области недовольны, что у живущих по соседству с ними военных явные признаки коронавирусной инфекции. Также они жалуются на украинских силовиков, которые не соблюдают мер предосторожности и вместо самоизоляции распивают алкогольные напитки во дворах жилых домов.