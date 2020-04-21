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Погребинский раскритиковал Киев за неспособность защитить украинцев от нападений радикалов

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Погребинский раскритиковал Киев за неспособность защитить украинцев от нападений радикалов

Киев, 21 апреля. Украинский политолог Михаил Погребинский подверг критике власти Украины за неспособность защитить своих граждан от нападений экстремистов и радикалов. По его словам, если государство не может организовать систему обеспечения безопасности своих граждан, то такая страна не должна существовать в том виде, в котором она существует сейчас.

Он прокомментировал недавнее происшествие в Херсоне, где неизвестный мужчина швырнул бутылку с зажигательной смесью на порог синагоги.

По его словам, преступление, скорее всего, было совершено антисемитами, которые прекрасно понимают, что их поступок останется безнаказанным.

«Если генеральный прокурор говорит: чего я буду выдвигать подозрение к человеку, который убил (националист Сергей Стерненко – Прим. ФАН), если в результате будут протесты? Значит те люди тоже, видимо, знают, что их будут защищать, что они защищены, и они абсолютно безнаказанно себя чувствуют», — заявил Погребинский.

Он напомнил, что накануне в новостях сообщалось о поздравлении 95-летнего участника дивизии СС «Галичина» на Украине, который в ответ поднимал руку в нацистском приветствии.

«Ну, такая традиция на Западной Украине – они с этим живут, для них участники войны с той стороны, за Гитлера, они родные, а те, кто с этой стороны – они враги, оккупанты и так далее. Это понятно. Но дело в том, что они все абсолютно безнаказанные. Никто не пожурит местного начальника за то, что происходит», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что современная Украина не в состоянии обеспечить безопасность собственных граждан, так как ее система работает таким образом, чтобы не наказывать националистических радикалов и неонацистов.

«Важно, что если страна не может организовать систему обеспечения безопасности своих граждан, то такая страна не должна существовать в том виде, в котором она существует», — подвел итог Погребинский.

Следует отметить, что пропаганда нацизма на Украине формально запрещена. Тем не менее в стране наблюдается чрезвычайный подъем этой идеологии, в том числе и на высшем государственном уровне.

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Источник: ПолитНавигатор
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