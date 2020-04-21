Политолог Семченко заявил, что для Киева герои – это бандиты, а не украинцы-маршалы

Киев, 21 апреля. Власти Украины должны были негативно отреагировать на снос памятника маршалу Коневу в Праге, среди участников и военачальников Красной армии было много украинцев, заявил украинский политолог Александр Семченко.

«Если бы у нас был нормальный президент, который учит историю своей страны, или хотя бы своей семьи, то он бы, конечно, высказался по поводу сноса памятника маршалу Коневу», — говорит Семченко.

Политолог говорит, что возможно Зеленский проигнорировал это событие, потому что маршал Иван Конев был русским по происхождению. Но Семченко напомнил, что в рядах РККА было немало этнических украинцев, в том числе и военачальников, включая маршалов Тимошенко, Москаленко и Рыбалко.

«Но для нынешней Украины они – не герои, герои – бандиты, которые прятались по лесам, убивали мирных людей», — констатировал украинский политолог.

В конце марта сообщалось, что местные жители отреставрировали памятник Владимиру Ленину в населенном пункте Зализничное Одесской области. Монумент вождю мирового пролетариата был восстановлен во период карантина на фоне пандемии коронавируса. Фотографию памятника опубликовали в одном из местных изданий.

Напомним, что на Украине с 2014 года действует закон о декоммунизации. Он предусматривает массовый демонтаж памятников, переименование городов и улиц, которые связаны с Советским Союзом.