Экономист Шабанов объяснил, что будет с рублем после рекордного обвала нефти

Москва, 21 апреля. Обрушение стоимости майского фьючерса на нефть западно-техасской марки WTI до рекордно низких значений является следствием игр на «бумажном рынке» и не имеет отношения к ценам на физическую нефть. Об этом заявил экономист Антон Шабанов.

Стоимость нефти марки WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории снизилась до отрицательных значений, котировки достигали -40,3 доллара за баррель. Июньский фьючерс также упал в цене, но не так сильно, до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent подешевел на 7,8%, его стоимость теперь составляет 25,9 доллара за баррель.

Экономист Антон Шабанов объяснил, что будет с рублем после рекордного обвала цен на нефть.

«То, что сейчас стоимость нефти WTI упала даже меньше одного доллара за баррель, не говорит для реального мира абсолютно ни о чем. Это просто такие игры, которые происходят на бумажном рынке, на финансовом рынке», — заявил эксперт.

По его словам, поставки по этим фьючерсам начнутся 21 апреля. Но принимать нефть никто из инвесторов не хочет, поскольку хранилища переполнены, и каждый день хранения им придется «генерить свои убытки». Чтобы избежать этого, нефть продают «по любой стоимости», что привело к такому большому падению цен.

Шабанов отметил, что стоимость фьючерсов с поставками осенью колеблется в районе 20-30 долларов за баррель.

«Это просто такие бумажные игры на финансовых рынках. Пока что это ни о чем более не говорит. Соответственно, ничего пока что не будет твориться ни с нашим рублем, ни с какими-то другими национальными валютами. Это просто погашается один выпуск фьючерсных контрактов», — цитирует экономиста Пятый канал.

В то же время эксперт предупредил, что на нефтяном рынке проблемы не исключены. Если не сработает сделка о сокращении добычи сырья в рамках ОПЕК+, то вслед за «бумажной» подешевеет и физическая нефть.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил происходящее с фьючерсами на нефть с картельным сговором.