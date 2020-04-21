Москвич исписал экскрементами дверь курящего в подъезда соседа

Москва, 21 апреля. Житель дома на юго-востоке Москвы придумал нетривиальный способ отомстить соседу за игнорирование жалоб о курении на лестничной площадке. Москвич измазал входную дверь заядлого курильщика экскрементами.

Жильцы пострадавшей квартиры остались не в восторге от действий соседа и написали заявление в полицию. Согласно данным телеканала РЕН-ТВ, когда правоохранительные органы приехали на место инцидента, чтобы задать вопросы мстительному соседу, тот не стал открывать полицейским двери.

Отмечается, что другие соседи тоже остались недовольны действиями мужчины. По их словам, запах табачного дыма сменился еще более неприятным ароматом. Желавшему отомстить мужчине теперь грозит штраф или даже арест.

Ранее в одном из общежитий Москвы было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Выяснилось, что тот ночью распивал спиртные напитки вместе с 43-летним соседом. В процессе у них возник конфликт, результатом которого стала поножовщина со смертельным исходом.

Недавно сообщалось, что в Екатеринбурге молодые люди сделали импровизированный ночной клуб прямо у себя в квартире. Инцидент произошел на Московской улице. На вечеринке было несколько десятков человек, всю ночь играла профессиональная аудиосистема, которую было слышно на улице. Разъяренные соседи подали заявление в полицию после бессонной ночи.