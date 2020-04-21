В США дали самый пессимистичный прогноз для нефти

Вашингтон, 21 апреля. Впервые в истории стоимость американской нефти упала ниже ноля. Майские котировки на нефть марки WTI достигли значений в минус 40 долларов за баррель. Причиной стали опасения инвесторов из-за переполненных на фоне пандемии коронавируса нефтехранилищ.

Американское издание Washington Post опубликовало подборку мнений различных финансовых экспертов, которые прокомментировали рекордное падение цен на нефть, а также последствия подобного кризиса.

«Неважно, как оценены июньские контракты, текущая цена – ужасна. Пора проснуться и принять возможность сокращения добычи нефти на 2-3 миллиона баррелей в день. Возможно, даже на 3-4», — написал в своем Twitter Абхи Раджендран из Центра мировой энергетической политики Колумбийского университета.

По мнению экономиста Джинны Берн, июньские и июльские цены на нефть отражают повышение спроса на топливо, однако она подчеркнула, что сейчас в транспортном секторе наблюдается «штиль». Берн отметила, что июньские цены едва ли будут высокими.

«Это, безусловно, исторический момент, которые не может лучше проиллюстрировать ценовую утопию, которая наблюдалась на рынке с марта, когда масштабная проблема перепроизводства стала очевидной, но рынок продолжил ее игнорировать. После этого трейдеры поднимали и опускали цены на основании предположений, надежд, твитов и принятия желаемого за действительное. А теперь пришла пора посмотреть правде в глаза», — написал Луис Диксон из норвежской компании Rystad Energy.

Ситуацию для американских нефтедобытчиков существенно осложняет тот факт, что Саудовская Аравия незадолго до нефтяной фоны наняла небольшой флот танкеров, которые сейчас направляется к американским берегам, нагруженный саудовской нефтью. Объем нефти на этих танкерах в несколько раз превышает обычное количество, доставляемое Саудовской Аравией в США каждый месяц.

Один из самых пессимистичных прогнозов дал сенатор Кевин Крамер.

«Сегодняшний коллапс цен на нефть представляет огромную угрозу нашему нефтегазовому сектору. Тысячи человек потеряют работы, а национальная безопасность будет подорвана, если промышленность не сумеет восстановиться», — предупредил он.

Он подчеркнул, что США не должна дать Саудовской Аравии возможность «залить» рынок своей нефтью.

«Прямо сейчас к американским берегам движется самая большая за несколько лет флотилия саудовских танкеров с нефтью. Исходя из сегодняшних новостей, я призываю президента Трампа не дать им разгрузиться в Соединенных Штатах», — потребовал сенатор.

Ожидать значительного повышения спроса в будущем не приходится, уверены эксперты.

«Рынок начинает болезненный процесс выравнивания предложения с учетом меньшего прогноза спроса в 70 миллионов баррелей в сутки. Экономическая ситуация не имеет предпосылок к развитию без ясного понимания, что ждет впереди, поэтому нет никаких оснований ожидать увеличения спроса в ближайшем будущем», — написал Рейд Моррисон, аналитик компании PricewaterhouseCoopers.

Напомним, что стремительное снижение цен на нефть началось в начале марта на фоне новостей, что странам ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи сырья в условиях падения спроса из-за коронавирусной инфекции.