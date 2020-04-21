Медведев усмотрел в обвале цен на нефть признаки картельного сговора

Москва, 21 апреля. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил происходящее с фьючерсами на нефть с картельным сговором.

Напомним, что 20 апреля стоимость нефти марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории снизилась до отрицательных значений, котировки достигали -40,3 доллара за баррель. Июньский фьючерс также упал в цене, но не так сильно, до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent подешевел на 7,8%, его стоимость теперь составляет 25,9 доллара за баррель.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — пишет Медведев у себя в Facebook.

Ранее глава комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный заявлял, что падение цен на нефть WTI является краткосрочным, в следующем месяце ситуация нормализуется. По его словам, на рынок нефти оказывает давление переизбыток сырья в условиях низкого спроса на фоне пандемии.

Эксперт Фонда энергетического развития Сергей Пикин в свою очередь связывает резкое падение цены со спекулятивной игрой на фоне закрытия майских фьючерсов. По его мнению, на месте нефти могло оказаться все что угодно.

«Газета.ру» отмечает, что в итоге майские фьючерсы на нефть WTI закрыли торги на уровне -37,6 долларов за баррель. WTI подешевела практически на 300%.