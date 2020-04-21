Организатор концертов рассказал об «алкогольных похождениях» Наргиз и ее любовника

Москва, 21 апреля. Один из организаторов тура певицы Наргиз Закировой, директор концертного агентства из Воронежа Игорь Малюков пожаловался на ее поведение. По его словам, певица непорядочно повела себя после концерта.

Ранее Наргиз рассказала об отмене концертов в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Отмена не была связана с распространением коронавируса; решение об отмене концертов было принято еще задолго до пандемии. По версии Наргиз, концерты не состоялись из-за того, что организаторы якобы в последнюю минуту создали такие условия, что провести выступление было бы невозможно.

Малюков рассказал, что в действительности все было иначе, чем рассказывает Наргиз.

«Наргиз лила на нас клевету, якобы мы без всякой причины отменяли ее концерты. А ради чего нам было их проводить? В Краснодаре было продано всего 100 билетов. В Ростове-на-Дону - 130. В Ставрополе - столько же», — рассказал он.

По его словам, он работал с Наргиз, когда ту еще продюсировал Максим Фадеев. После ухода от продюсера, Наргиз лишились возможности исполнять свои старые хиты. Представители певицы пообещали, что та сможет выступить с новыми песнями. Малюков объяснил, что немедленно выяснилось, что новые песни Наргиз содержат нецензурную лексику, а сама она выходит на сцену с алкоголем. В итоге, билеты на концерты просто перестали покупать.

Тем не менее, концерт в Воронеже все же состоялся. Но по его окончанию Наргиз и ее приятель Антон Ловягин устроили шумную вечеринку в отеле, а затем увезли с собой весь алкоголь из мини-бара.

«За один день Наргиз с Ловягиным выгребли из мини-бара весь алкоголь, какой там только был, - и водку, и коньяк, и текилу. Заказывали виски по семь тысяч рублей. А счет за бухло на 30 тысяч не оплатили и повесили на меня», — заявил Малюков.

Напомним, в августе прошлого года продюсерский центр Malfa направил Наргиз документ, в котором сообщалось о расторжении контракта с лейблом после пяти лет совместной работы. Певице запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым.

Наргиз резко отреагировала на разрыв, случился скандал. Она заявила, что Фадеев постоянно контролировал все ее действия, а заработанные ею деньги уходили на прихоти Ольги Серябкиной. Певица не исключила, что именно экс-участница женской поп-группы Serebro повлияла на решение продюсера о разрыве контракта со звездой. Malfa она назвала тюрьмой.