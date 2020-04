Брухунова поделилась потрясением, которое не может забыть

У нас собака! Была... Я не хотела рассказывать эту историю здесь, тем более, что прошло уже 1,5 года. Но так вышло, что по сей день я очень болезненно переживаю эту историю и подумала, что мой опыт может предупредить чью-то ошибку. В январе 2019-го сбылась моя маленькая мечта - щенок сиба-ину. Я ждала её с ноября (почти сразу от рождения). Долго выбирали имя. Увидев ее на фото сомнений не было - эта девочка моя. И вот Татьянин день и рыжий комочек счастья приехал в свой новый дом. Прошло чуть меньше суток, когда я поняла, что задыхаюсь. Утром следующего дня (к тому моменту, значительно осипнув) я сдала кровь. Ответ был жутким: аллергия со сложновыговариваемыми терминами. Иными словами мой организм категорически взбунтовался против собаки. Сказать, что я была в шоке - не сказать ничего. У многих моих друзей в доме живут собаки. Я играла с ними и даже ночевала в одном пространстве, никогда ничего подобного не было. Порода сиба-ину отличается не только повышенной чистоплотностью, но и короткой шерстью, что для меня важно. Если бы я могла предположить, что имею хоть 0,1% на ТАКУЮ аллергию, то проверилась бы вдоль и поперёк задолго до решения взять в дом животное. Аллерголог был непреклонен: возвращайте собаку обратно или узнаете, что такое отек квинке. Сутки я рыдала. Ещё месяц плакала... каждый день. Собаку в тот же день мы вернули в питомник. Как же я корю себя за безответственность. Что позволила себе беспечно взять живое существо в дом и не удосужилась даже подумать, а уживёмся ли мы вместе ведь я аллергик со стажем (правда, пищевой). Но я боец! И сдаваться не собираюсь. Сиба-ину - моя мечта! Я вылечусь (впереди ещё долгий путь, но больше года я на пути и сворачивать не собираюсь), и обязательно возьму в свой дом рыжий хвостик! ❤️ #мояСибаИну

