Брухунова поделилась потрясением, которое не может забыть

Москва, 21 апреля. Молодая избранница юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова поделилась потрясением, которое она не может забыть.

По словам девушки, она очень болезненно переживает эту историю и считает, что ее опыт может предупредить чью-то ошибку.

«В январе 2019-го сбылась моя маленькая мечта — щенок сиба-ину. Я ждала ее с ноября (почти сразу от рождения). И вот Татьянин день и рыжий комочек счастья приехал в свой новый дом. Прошло чуть меньше суток, когда я поняла, что задыхаюсь», — рассказывает Брухунова.

На следующий день она сдала анализы, которые показали, что у нее аллергия на собачью шерсть. Брухунова вспоминает, что аллерголог сказал ей возвращать собаку, иначе «она узнает, что такое отек Квинке». По ее словам, она прорыдала целые сутки. Она не могла оправиться от удара весь следующий месяц.

«Собаку в тот же день мы вернули в питомник. Как же я корю себя за безответственность. Что позволила себе беспечно взять живое существо в дом и не удосужилась даже подумать, а уживемся ли мы вместе, ведь я аллергик со стажем (правда, пищевой)», — сокрушается жена Петросяна.

Однако Брухунова не намерена сдаваться. Она утверждает, что однажды вылечится и обязательно заведет щенка сибу-ину.

Ранее Татьяна Брухунова раскритиковала блогера и телеведущую Настю Ивлееву. По мнению возлюбленной 74-летнего комика, популярная интернет-селебрити — плохой пример для подрастающего поколения, потому что часто нецензурно высказывается в своих роликах.