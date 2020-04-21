Брухунова поделилась потрясением, которое не может забыть

Москва, 21 апреля. Молодая избранница юмориста Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова поделилась потрясением, которое она не может забыть.
По словам девушки, она очень болезненно переживает эту историю и считает, что ее опыт может предупредить чью-то ошибку.
«В январе 2019-го сбылась моя маленькая мечта — щенок сиба-ину. Я ждала ее с ноября (почти сразу от рождения). И вот Татьянин день и рыжий комочек счастья приехал в свой новый дом. Прошло чуть меньше суток, когда я поняла, что задыхаюсь», — рассказывает Брухунова.
На следующий день она сдала анализы, которые показали, что у нее аллергия на собачью шерсть. Брухунова вспоминает, что аллерголог сказал ей возвращать собаку, иначе «она узнает, что такое отек Квинке». По ее словам, она прорыдала целые сутки. Она не могла оправиться от удара весь следующий месяц.
«Собаку в тот же день мы вернули в питомник. Как же я корю себя за безответственность. Что позволила себе беспечно взять живое существо в дом и не удосужилась даже подумать, а уживемся ли мы вместе, ведь я аллергик со стажем (правда, пищевой)», — сокрушается жена Петросяна.
У нас собака! Была... Я не хотела рассказывать эту историю здесь, тем более, что прошло уже 1,5 года. Но так вышло, что по сей день я очень болезненно переживаю эту историю и подумала, что мой опыт может предупредить чью-то ошибку. В январе 2019-го сбылась моя маленькая мечта - щенок сиба-ину. Я ждала её с ноября (почти сразу от рождения). Долго выбирали имя. Увидев ее на фото сомнений не было - эта девочка моя. И вот Татьянин день и рыжий комочек счастья приехал в свой новый дом. Прошло чуть меньше суток, когда я поняла, что задыхаюсь. Утром следующего дня (к тому моменту, значительно осипнув) я сдала кровь. Ответ был жутким: аллергия со сложновыговариваемыми терминами. Иными словами мой организм категорически взбунтовался против собаки. Сказать, что я была в шоке - не сказать ничего. У многих моих друзей в доме живут собаки. Я играла с ними и даже ночевала в одном пространстве, никогда ничего подобного не было. Порода сиба-ину отличается не только повышенной чистоплотностью, но и короткой шерстью, что для меня важно. Если бы я могла предположить, что имею хоть 0,1% на ТАКУЮ аллергию, то проверилась бы вдоль и поперёк задолго до решения взять в дом животное. Аллерголог был непреклонен: возвращайте собаку обратно или узнаете, что такое отек квинке. Сутки я рыдала. Ещё месяц плакала... каждый день. Собаку в тот же день мы вернули в питомник. Как же я корю себя за безответственность. Что позволила себе беспечно взять живое существо в дом и не удосужилась даже подумать, а уживёмся ли мы вместе ведь я аллергик со стажем (правда, пищевой). Но я боец! И сдаваться не собираюсь. Сиба-ину - моя мечта! Я вылечусь (впереди ещё долгий путь, но больше года я на пути и сворачивать не собираюсь), и обязательно возьму в свой дом рыжий хвостик! ❤️ #мояСибаИну
Однако Брухунова не намерена сдаваться. Она утверждает, что однажды вылечится и обязательно заведет щенка сибу-ину.
Ранее Татьяна Брухунова раскритиковала блогера и телеведущую Настю Ивлееву. По мнению возлюбленной 74-летнего комика, популярная интернет-селебрити — плохой пример для подрастающего поколения, потому что часто нецензурно высказывается в своих роликах.