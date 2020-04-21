Москалькова рассказала, какие жалобы поступают от граждан во время карантина

Москва, 21 апреля. Наиболее частыми жалобами, поступающими от населения являются сообщения о нехватке средств защиты в аптеках, а также проблемы, связанные с тестированием на коронавирус. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Это в первую очередь обращения, связанные с отсутствием необходимых средств защиты в аптеках: маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Несмотря на то что на эту проблему обращали внимание президент и премьер, люди пишут, что в аптеках этих средств нет в достаточной мере», — приводит ее слова RT.

Она также рассказала, что врачи сообщали о недостатке костюмов защиты. Граждан же волнует невозможность провести тестирование на COVID-19 «в шаговой доступности и по доступной цене». Реакцией на такие сообщения стали выезды врачей на дом для проведения необходимых тестов.

Также россияне задают омбудсмену вопросы о вывозе граждан РФ из-за рубежа.

«Сейчас таких обращений стало меньше, но я не могу сказать, что их совсем нет. Вот сегодня из Свердловской области пришло письмо»,— сказала Москалькова.

Она отметила, что выезжавшие за границу россияне не получали памятку с предупреждение об опасности поездки в текущей обстановке. Еще в марте многие не осознавали всей опасности ситуации.

Так же Москалькова рассказал о впечатлениях от посещения московского СИЗО «Бутырка». Она подчеркнула, что продолжает следить за ситуацией в местах лишения свободы. Так, из СИЗО в Ингушетии поступило сообщение о нехватке средств защиты. Москалькова подчеркнула, что уже сообщила об этом во ФСИН, которая примет все необходимые меры.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 167 тысяч человек.