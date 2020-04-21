Жительницу Липецка оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Липецк, 21 апреля. Липецкий суд оштрафовал автора фейковой публикации, в которой говорилось, что в областной инфекционной больнице не хватает оборудования и медикаментов для пациентов с коронавирусом.

«Липчанка разместила в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» заведомо недостоверную общественно значимую информацию, что в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» не хватает медицинского оборудования и лекарственных средств для лечения больных с коронавирусом», — сообщают в суде.

Подчеркивается, что действия женщины не содержали уголовно наказуемого деяния. В отношении 47-летней липчанки было открыто административное дело по статье «злоупотребление свободой массовой информации». Женщине назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело в отношении иностранного агента — организации «Русь сидящая» за публикацию фейкового материала о коронавирусе в России.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.