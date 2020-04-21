ФАН публикует видео мощного пожара в жилом доме в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 апреля. На Васильевском острове в Петербурге горит квартира в жилом доме. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия.

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на шестом этаже дома по адресу Средний проспект В.О., 61. Огонь перекинулся на нижний балкон. Информация о том, что в квартире произошел взрыв газа, не подтвердилась.

Очевидцы и жители дома сообщают, что пожарные и экстренные службы приехали очень оперативно. На месте дежурят бригады скорой помощи. Спасатели помогают эвакуировать жильцов.

Информации о пострадавших пока нет.