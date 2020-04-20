Антананариву, 20 апреля. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина анонсировал профилактический и терапевтический препарат на основе полыни против коронавируса.

Как отмечает глава государства, лекарство COVID Organics разработано в Малагасийском институте прикладных исследований и уже успешно прошло клинические тесты. Препарат состоит из смеси трав, в том числе артемизии, более известной как полынь. По словам президента Мадагаскара, выпуск препарата будет налажен незамедлительно.

Известно, что полынь используется при лечении малярии. В 2015 году китайский фармаколог Ту Юю была награждена Нобелевской премией по медицине за синтезирование противомалярийного препарата Артемизинин на основе полыни.

По последним данным, на Мадагаскаре зафиксирован 121 случай заражения коронавирусом. Летальных исходов на острове пока не выявлено.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что человечеству еще предстоит бороться с непростыми испытаниями, вызванными коронавирусом, передает «Газета.ру».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».