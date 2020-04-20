Глава комитета Госдумы по энергетике дал прогноз по стабилизации цен на нефть

Москва, 20 апреля. Падение цен на нефть WTI является краткосрочным, в следующем месяце ситуация нормализуется, заявил глава комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

По словам Завального, на рынок нефти оказывает давление переизбыток сырья в условиях низкого спроса на фоне пандемии коронавируса.

«Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи сырья сначала отыграли, но оно начнет действовать только с 1 мая, а сейчас страны продолжают добычу прежними темпами, что на фоне избытка углеводородов и низкого спроса и спровоцировало падание цен», — говорит Завальный.

По мнению парламентария, говорить о стабилизации на рынке нефти до мая говорить не стоит. Он подчеркивает, что у трейдеров сохраняются сомнения по поводу баланса спроса и предложения нефти на рынке.

Напомним, в 20 марта стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в мае ушла в отрицательную зону. Как отмечает «Газета.ру», в ходе торгов нефть упала на 316% до -39,5 долларов.

Ранее члены ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля достигли соглашения о сокращении добычи нефти. С 1 мая крупнейшие участники сделки Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение будет действовать в течение двух лет.