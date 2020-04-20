Академик РАН назвал необходимое условие для победы над коронавирусом

Москва, 20 апреля. Пандемия коронавируса пойдет на спад после того, как им заразятся 70-80% популяции, считает академик РАН Феликс Ершов.

По словам специалиста, сейчас коронавирус разносят здоровые носители, которые выполняют функцию естественной вакцины и способствуют созданию коллективного иммунитета.

«С одной стороны, это, казалось бы, хорошо, а с другой — очень опасно, потому что носители заражают и старых, и хронически больных, а эти люди не выдерживают такой вирусной нагрузки», — говорит Ершов.

Академик подчеркивает, что если большая часть населения не заразится инфекцией, то существует риск второй волны эпидемии.

Ранее академик РАН Сергей Недоспасов заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса вполне вероятна, однако она будет слабее. Он говорит, что для защиты миллиона человек от инфекции, требуются сотни тысяч доноров плазмы, передает «Газета.ру».

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заразились уже более 2 млн человек в 185 странах, более 150 тыс. пациентов умерли.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.