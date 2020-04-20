Ярошенко сообщил о смерти сокамерника после заражения коронавирусом

Данбери, 20 апреля. Российский летчик Констатин Ярошенко, находящийся в американской тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут), узнал, что один из его сокамерников скончался после заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает его адвокат Алексей Тарасов.

По словам адвоката россиянина, Ярошенко рассказал ему, что на днях скончался человек, занимавший соседнюю койку в тюремной камере.

«Койка находится в двух метрах от моей», — сообщил Ярошенко.

Адвокат объяснил, что в общей камере, где держат россиянина, находится еще около ста заключенных. По словам Ярошенко, сейчас там царит настоящая паника.

Россиянин через своего адвоката рассказал, что этому заключенному на протяжении трех суток отказывали в медицинской помощи.

«Потом, когда он уже физически не мог встать и задыхался, его отправили в изоляцию, через какое-то время узнали, что он ушел из жизни из-за коронавируса», — передал Тарасов слова Ярошенко.

По предварительной информации, смерть заключенного наступила в воскресенье. Ярошенко считает, что у него уже появились симптомы COVID-19, и он тоже инфицирован. Медицинской помощи россиянину в американской тюрьме не оказывается. По мнению российского летчика, сейчас случаи заражения новым вирусом имеются во всех американских тюрьмах.

Согласно официальной информации Федерального бюро тюрем США, в тюрьме, где содержится Ярошенко, были заражены 20 заключенных и 38 сотрудников, имел место также один летальный исход. Личность погибшего и дата его смерти пока не разглашаются.

Летчика арестовали в мае 2010 года в Либерии, а затем доставили в США. Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в преступных намерениях по транспортировке крупной партии запрещенных веществ. Россиянин полностью отрицает свою вину, называет свой арест провокацией, а дело — сфабрикованным.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире достигло 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 167 тысяч человек.