Роспотребнадзор призвал проверять температуру у работников раз в четыре часа

Москва, 20 апреля. Предприятия должны проверять своих сотрудников на симптомы коронавируса каждые четыре часа. Такие рекомендации были опубликованы Роспотребнадзором.

Российское ведомство опубликовало рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения коронавируса. Одной из главных рекомендаций является регулярное измерение температуры.

«Рекомендуется организация опроса и осмотров работников на признаки респираторных заболеваний, с термометрией в течение рабочего дня (рекомендуемая периодичность один раз в четыре часа)», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Также приводится рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от его площади. Так, в помещении площадью до 50 квадратных метров могут работать до пяти человек, до 100 квадратных метров – не более десяти человек.

Напомним, что в начале апреля «большая четверка» российских бизнес-объединений написала премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо. В нем, в частности, предпринимательство просит оказать поддержку на фоне распространения коронавирусной инфекции.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее число зараженных во всем мире достигло 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 167 тысяч человек.

В России зафиксированы 47 тысяч случаев заражения. Почти три с половиной тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, пишет «Газета.ру».