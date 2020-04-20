Глава Фонда энергетического развития объяснил падение стоимости нефти WTI ниже нуля

Москва, 20 апреля. Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением стоимости нефти марки WTI ниже нуля.

Эксперт связывает резкое падение со спекулятивной игрой на фоне закрытия майских фьючерсов. По его мнению, на месте нефти могло оказаться все что угодно.

«Так как нефть — товар, который активно продается и покупается, происходит активная игра спекулянтов. К тому, как заполняются хранилища, она имеет опосредованное отношение. Пока пика заполнения хранилищ нет, еще остаётся задел», — говорит Пикин.

Согласно прогнозам, место в хранилищах закончится в середине мая, до этого еще 3,5 недели. Как подчеркивает Пикин, дальнейшую ситуацию на рынке нефти сложно прогнозировать из-за нестабильной экономической ситуации, передает RT.

«Биржевые игроки заняли позицию опустить все вниз», — говорит эксперт.

Напомним, что 20 апреля стоимость фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Отмечается, что падение котировок составило более 136%.

Котировки нефти обвалились в прошлом месяце из-за того, что государства ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению о новой сделке. В итоге они заключили новую сделку в середине апреля.