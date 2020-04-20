Шеф-повар королевы Великобритании поделился рецептом ее любимого десерта

Лондон, 20 апреля. Бывший шеф-повар королевской семьи Великобритании Даррен Макгрэди раскрыл рецепт любимого десерта королевы Елизаветы II. Видеоролик повар разместил у себя на канале в YouTube.

Десерт называется English Tea Scones («английские булочки к чаю»). Для приготовления 16 штук требуются следующие ингредиенты:

3,25 стакана муки;

100 граммов сливочного масла;

0,5 стакана сахара;

4 чайных ложки разрыхлителя для теста;

1 яйцо;

1 стакан молока;

1 яичный желток.

Ингредиенты необходимо смешивать в правильной последовательности.

Прежде всего надо смешать в миске муху, сахар, разрыхлитель и масло. Получившаяся масса должна напоминать мелкую крошку. После этого надо сделать в центре «колодец» и добавить туда яйцо. Затем добавить молоко и замесить тесто. Оно не должно прилипать к стенкам посуды.

По словам шеф-повара, следующий шаг — посыпать стол мукой и выложить тесто. Его необходимо раскатать до толщины в 2 см, после чего нарезать с помощью круглых формочек для печенья. Маленькие диски выкладываются на противень и смазываются взбитым яичным желтком. Булочки выпекаются 15-20 минут при 175 градусах.

Макгрэди рекомендует их есть свежеиспеченными, разрезав пополам намазав джемом или маслом. Он говорит, что королева любит класть джем на нижнюю половинку, а масло — на верхнюю.

Ранее сообщалось, что Елизавета II обучила Кейт Миддлтон тонкостям этикета перед замужеством с принцем Уильямом. Также королева рассказала принцессе, как быть уверенной во время публичных выступлений в качестве члена королевской семьи.