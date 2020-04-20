Никас Сафронов назвал «безобидной шуткой» слова Штурм о его любви к пышнотелым женщинам

Москва, 20 апреля. Российский художник Никас Сафронов опроверг слухи о своем романе с певицей Натальей Штурм. Его комментарий приводит «Пятый канал».

«История с Натальей Штурм — о том, что я отверг ее или встречаюсь с ней — не соответствует действительности», — заявил Сафронов.

По его словам, он познакомился со Штурм около тридцати лет назад. Вскоре после знакомства он потерял ее из виду на десять-пятнадцать лет и лишь недавно встретил снова – на программе «Звезды сошлись», где она сидела неподалеку от него.

«Мы поприветствовали друг друга: «Здравствуйте, здравствуйте», и все. После эфира и до эфира я с ней не общался», — рассказал Сафронов.

По словам художника, он расценивает слова Натальи как шутку. Напомним, что та рассказала, что Сафронов не предлагал ей стать его моделью из-за параметров ее фигуры — якобы художнику нравятся только пышнотелые женщины.

«Ее слова можно рассматривать как шутку, безобидную шутку. Слава богу, она не сказала больше: что я напряг ее или пытался ею овладеть где-нибудь, что бывает зачастую. Она все-таки выше, надеюсь, этого — во всяком случае таких обвинений», — добавил художник.

Он напомнил, что в его жизни уже вторая половинка и кандидатуру Натальи он никогда не рассматривал. В завершение беседы Сафронов пожелал Штурм здоровья и удачи в личной жизни.

По мнению Сафронова, заявление Штурм – это удачная попытка развеселить публику, скучающую на карантине. Художник отметил, что самого себя он считает «женатым на искусстве», а поэтому не считает, что вообще должен серьезно встречаться с кем-то.