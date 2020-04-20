Издание «Проект» признало свое «расследование» вымыслом

Москва, 20 апреля. Интернет-издание «Проект.Медиа» опубликовало опровержение собственного утверждения в материале «Телега из Кремля» о якобы причастности владельца компании «М-13» Владислава Клюшина к владению и управлению Telegram-каналом «Незыгарь».

«Расследование» было опубликовано 28 ноября 2018 года. Клюшин обратился с иском в Московский городской суд. Согласно решению инстанции, «Проект» был обязан опубликовать опровержение своего материала, а также выплатить 50 тыс. рублей. Пострадавшая сторона направила эти средства на счет благотворительной организации «Дом с маяком» для оказания помощи неизлечимо больным детям.

Среди других СМИ, которые размещают фейки, стоит отметить и «Эхо Москвы». Издание систематически публикует вбросы о распространении коронавируса в России. Писатель и блогер Дмитрий Пучков недавно заявил, что в РФ необходимо ужесточить закон в отношении медиа, размещающих ложную информацию и откровенные вбросы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет открыл уголовное производство о распространении ложной информации про обсервационный центр в Крылатском. Согласно данным следствия, интернет-пользователь разместил в Сети фейк о «вывозе тел» из обсервационного центра в Москве. Якобы эти люди погибли от заболевания, вызванного коронавирусом.