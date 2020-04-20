Москва, 20 апреля. Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, с какими проблемами столкнулся цирк из-за пандемии коронавируса.

Запашный рассказал, что его западные коллеги, включая знаменитый цирк «Дю Солей», сократили до 90% своих сотрудников. Однако российский цирк не может пойти на такие меры.

«Ряд структур, связанных с животными, уже находятся в катастрофическом положении. Многие директора частных цирков начали обращаться к местным жителям за помощью. А у частного сектора сегодня нет никаких связей с госструктурами», — объяснил Запашный

Он призвал государство обратить внимание на структуры и предприятия, где задействованы животные. По словам Запашного, если не предпринять немедленных мер, то могут начать происходить непоправимые вещи.

«Животные начнут умирать. Я прекрасно осознаю, что профессиональные и порядочные люди снимут с себя последнее, но не дадут животным пострадать. Так было во все времена», — предупредил артист.

Он напомнил о судьбе Ленинградского зоопарка, который продолжал заботиться о животных, несмотря на тяжелейшее время блокады. Кроме того, артист рассказал, что некоторые из его коллег живут на самоизоляции вместе с животными из цирка. Запашный отметил, что некоторые животные за время карантина серьезно поправились без выступлений, что может стать проблемой в будущем.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире с начала эпидемии достигло 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 166 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.