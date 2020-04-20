Москва, 20 апреля. Власти РФ примут решение о продлении режима самоизоляции на период майских праздников исходя из текущей ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.

Он напомнил, что период режима самоизоляции установлен президентом РФ Владимиром Путиным до 30 апреля. В Москве карантинные меры будут действовать до 1 мая.

«Все будет зависеть от той фактической ситуации, которую мы будем иметь к концу апреля с точки зрения роста числа инфицированных. Нужно смотреть в динамике… Давайте дождемся официальных решений руководства страны и города», — пояснил Щитов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 165 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения, 405 человек умерли. Более 3,3 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России был введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.