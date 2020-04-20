Москва, 20 апреля. Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России продолжает увеличиваться, однако рост числа пациентов в тяжелом состоянии прекратился. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы пока прирастаем, но очень интересно прирастаем: дело в том, что число тяжелых форм остановилось, оно больше не растет, а общий прирост есть», — пояснила она.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 165 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 405 человек скончались. Более 3,3 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.