Певица Слава показала кадры с постаревшим мужем

Москва, 20 апреля. Российская певица Слава редко выставляет напоказ личную жизнь. Однако в честь Пасхи звезда поделилась видео с супругом Анатолием Данилицким.

На опубликованном видео семья играет в традиционную пасхальную игру – битки. Певица с мужем и двумя дочерями разбивает крашенные яйца.

«Христос Воскресе !!!! Всех со светлым праздником Пасхи!!! В битве яиц победила Сашуня», — написала певица.

Однако узнать на видео 68-летнего Данилицкого сложно. Подписчики певицы обратили внимание, что ее супруг сильно сдал в последнее время.

«Что за старик?» — удивилась alena_hofmann.

Ранее праздничным снимком в честь Пасху поделился Максим Галкин. На кадрах дети Галкина и Пугачевой Лиза, и Гарри красят яйца и пекут вместе с родителями куличи. Маленькая Елизавета взяла на себя руководство процессом и следила за тем, чтобы отец раскладывал покрашенные ею яйца по коробочкам, а Гарри вовремя подавал краски нужного цвета.

Поклонников покорила манера общения малышей с родителями, а также то, что дети не заняты гаджетами, а проводят время в соответствии с пасхальными традициями, помогая взрослым подготовить праздничный стол. В комментариях к посту с сердечками и смайликами отметились Валерий Сюткин, Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров, а поклонники не поскупились на комплименты.