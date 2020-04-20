Цена на нефть марки WTI упала ниже нуля

Москва, 20 апреля. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.10 по московскому времени, WTI торговался уже на уровне минус 1,4 доллара за баррель. Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.

Пандемия коронавируса спровоцировала резкое падение спроса на нефть, многие страны закрыли границы, а промышленные предприятия приостановили деятельность.

Ранее котировки нефти обвалились из-за того, что в марте страны ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке. Участники сделки заключили новое соглашение в середине апреля.