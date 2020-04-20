Врач ужаснулась жертвам, на которые пошла Швеция ради спасения экономики в разгар COVID-19

Глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович ужаснулась жертвам, на которые пошла Швеция ради сохранения бизнеса в разгар коронавируса. Также врач назвала, когда Россия должна выйти на плато эпидемии, и обозначила проблему, существующую в регионах.

«Законы развития эпидемии достаточно объективны. Это законы природы. И если посмотреть, как развивается эта группа коронавируса в Европе, то можно увидеть, что практически во всех крупных странах, где эпидемия начиналась быстро, от тысячного пациента до выхода на то самое плато, когда прирост становится медленным и зачастую даже более медленным, чем прирост выздоравливающих, этот период занимал около месяца. От тысячного пациента до выхода на плато. Если рассматривать Россию в целом, нам осталась неделя [до выхода на плато], если не будет никаких возмущающих факторов. Например, столпотворения в метро, которое произошло 15 числа. Если за ближайшие три дня в Москве мы не увидим вспышку, то можно полагать, что в Москве на плато мы выйдем в ближайшее время», — сказала Лариса Попович в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Она убеждена, что карантинные меры, принятые в России для борьбы с распространением коронавируса, необходимы, и пока отменять их рано.

«В Швеции [которая отказалась от карантина, отдав предпочтение более быстрому формированию коллективного иммунитета к коронавирусу у населения] сейчас разгорается колоссальный скандал, потому что там буквально вымирают дома престарелых. Об этом сейчас пишут все европейские СМИ. Это ужас ужасный. Потому что вот так бесчеловечно платить за нежелание закрывать свою экономику мы не можем, мы лучше», — объяснила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ.

Однако, по словам эксперта, проблема России в другом.