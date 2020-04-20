Скворцова озвучила прогноз о выходе на плато по коронавирусу

Москва, 20 апреля. Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом, плато, когда количество инфицированных увеличивается незначительными темпами, может наступить до мая, считает глава Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА) Вероника Скворцова.

«На самом деле мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, они каждый день обновляют прогноз, и они считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет скорей всего конец этой или следующая неделя», — заявила Скворцова.

Она подчеркнула, что после этого последует длительный период снижения заболеваемости.

Согласно ее словам, прирост заражений в России сохраняется, однако при этом остановился рост числа тяжелых случаев. Она утверждает, что обнаружение более 6 тыс. инфицированных в стране за минувшие сутки объясняется расширением круга тестируемых лиц.

Ранее сообщалось, что по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в конце апреля в России будут проведены клинические испытания нового российского препарата против коронавируса, передает RT.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».