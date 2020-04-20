Мясников объяснил, кто проходит тест на антитела к COVID-19 и что дает положительный ответ

Главврач московской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, телеведущий, глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом доктор Александр Мясников признался в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», что переболел COVID-19. Это показал сделанный им тест на антитела к коронавирусу. В комментарии Федеральному агентству новостей доктор Мясников объяснил, кто сегодня может узнать, перенес ли он COVID-19 в легкой форме, и есть ли вероятность повторного заражения.

В программе Андрея Малахова Александр Мясников рассказал, что зимой отдыхал на Филиппинах и там у него был кашель, но врач не придал этому значения. Поэтому, когда его анализ на антитела к новой коронавирусной инфекции показал положительный результат, доктор Мясников очень удивился. Он ответил на вопрос ФАН, гарантирует ли такой положительный тест то, что человек не заразится повторно.

«На самом деле мы пока не знаем, насколько выработанный иммунитет будет долгим, насколько он вообще срабатывает. Потому что это вообще новый вирус, это не грипп, не что-то другое. Но, учитывая, что этот новый вирус не так быстро мутирует, как вирус иммунодефицита или гриппа, можно надеяться, что хотя бы на ближайшее время, на год, это сработает», — объяснил Мясников.

Он заявил, что если понадобится, сдаст свою плазму крови безвозмездно.

«Единственное, что у нас сейчас существует только качественный тест, который показывает, есть или нет антитела. А обычно мы смотрим концентрацию этих антител, насколько их много в крови, насколько моя плазма может быть полезна», — уточнил доктор Мясников.

Врач объяснил, что плазма с антителами не является панацеей от коронавируса, но дает заболевшим «хоть какой-то защитный иммунитет».

«Этот метод срабатывает далеко не во всех случаях и, наверно, даже не в каждом десятом случае, но он существует и глупо от него отказываться», — заметил Александр Мясников.

Он добавил, что сегодня тесты на антитела к коронавирусу существуют исключительно для внутрибольничного применения.