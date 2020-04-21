Сирия, 21 апреля. В Хасаке группа неизвестных совершила нападение на конвой американских военнослужащих. В Дамаске скончался третий пациент с коронавирусом. ВКС РФ перехватили американский самолет-разведчик в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: перехватили самолет-разведчик международной коалиции на западе Сирии.

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам на юге Идлиба и в Латакии; лишились трех членов ополчения на востоке Дейр-эз-Зора при нападении террористов ИГ1

«Демократические силы Сирии» (SDF): вступили в перестрелку с членами Сил национальной обороны в Дейр-эз-Зоре;

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило вылазку в Дейр-эз-Зоре и подозревается в нападении на конвой ВС США в Хасаке; на севере Ирака лишилось двух террористов при нападении на блокпост.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по окрестностям мирного поселка на юге Идлиба и в Латакии атаковала позиции правительственных войск.

Международная коалиция: понесла потеряли, лишившись нескольких военнослужащих в результате нападения неизвестных в Хасаке.

Провинция Дамаск

Новостное агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Сирии объявило о смерти третьего человека из-за коронавируса. Общее количество зараженных в САР достигло 39 человек. Напомним, что в стране уже действует комендантский час, школы и университеты были закрыты и ограничено транспортное сообщение между провинциями. Ограничительные меры были продлены до 2 мая.

Провинция Латакия

Как сообщает РИА Новости, российский истребитель поднимался с авиабазы ВКС РФ в Латакии «Хмеймим» для идентификации воздушной цели, следовавшей в сторону российских объектов в Сирии. Как сообщает Минобороны РФ, это оказался самолет ВМС США. Американский самолёт-разведчик свернул в сторону после того, как истребитель ВКС РФ взял его на сопровождение.

На северо-востоке Латакии «Хайят Тахрир аш-Шам» совместно с боевиками «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ) открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии у города Кабана. Как сообщает агентство Jisr TV, расположение на горной высоте дает террористам важное стратегическое преимущество, как и хорошее знание укрытий в местных пещерах.

Провинция Алеппо

По информации Telegram-канал «Вестник Дамаска» подконтрольная Анкаре «Дивизия Султан Мурад» расположила огромный постер с портретом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на горе Дарнык к северу от Африна. В то же время группировка продолжает активно перебрасывать боевиков с севера Сирии в учебно-тренировочные лагеря в Турции и в Ливию для участия в боях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). По информации портала SOHR, всего в Ливию направлено около 5300 членов «Дивизии Султан Мурад», «Султан Сулейман Шах», «Дивизии Аль-Хамза» и «Лива Сукур аш-Шималь». На прошлой неделе в Алеппо прибыл конвой убитых и раненных в Ливии боевиков, по предварительным данным в его составе прибыли 153 человека. По обновленным данным, количество пострадавших возросло до 199.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Аль-Джалам произошло столкновение между членами военного совета Дейр-эз-Зора, подконтрольного боевиками «Демократических сил Сирии», и ополченцами Национальных сил обороны. Как сообщает агентство AnbaSyria, в завязавшейся перестрелке был ранен один член NDF.

По информации портала Step News, на востоке провинции совершили вылазку террористы из состава спящей ячейки «Исламского государства». Снайперы обстреляли позиции правительственных войск у города Меядин, тяжело ранив трех членов Национальных сил обороны (NDF).

В горах Аль-Бишри на западе провинции были обнаружены тела пяти застреленных жителей поселка Ат-Тариф. Как сообщает агентство Deir Ezzor, они отправилась на поиски трюфелей несколько дней назад. Неделей ранее тела восьми пастухов были обнаружены на стыке административных границ Ракка и Дейр-эз-Зор. Около десяти человек до сих пор считаются без вести пропавшими. Под подозрением боевики запрещенного в РФ «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев сообщил на брифинге, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»11) обстреляли поселок Курса в провинции Идлиб. Журавлев добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Как передает агентство Step News, на юге провинции боевики спровоцировали сирийских военнослужащих на ответные боевые действия в районе поселений Аль-Фарах, Кансафра, Сафухан и Аль-Бара. САА отрыла огонь по укреплениям «Хайят Тахрир аш-Шам» огонь из тяжелой артиллерии. Позднее столкновения отмечались в окрестностях поселка Бинина.

Провинция Ракка

Пресс-центр внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» «Асайиш» опубликовал сообщения о том, что сотрудникам службы удалось обезвредить две самодельные бомбы, найденные в поселке Тель-Осман. «Асайиш» обвиняют в установке СВУ террористов «Исламского государства», которые совершают вылазки в городе.

Провинция Хама

Пользователь Twitter @Qalaat al Mudiq сообщает, что двое солдат Сирийской Арабской Армии (САА) подорвались на противопехотной мине, оставленной неизвестными в районе деревни Итрия, на северо-востоке провинции Хама. Наиболее вероятно, что взрывной снаряд остался после боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок, которые бросали свои боеприпасы при отступлении из провинции осенью 2019 года.

Провинция Хасака

Утром патруль ВС США был замечен в окрестностях деревни Маликия, расположенного на северо-востоке провинции Хасака. Позднее группа неизвестных лиц совершили нападение на конвой военнослужащих ВС США и группу сопровождающих их боевиков SDF у деревни Рувайшид. Несколько американских солдат были ранены, был поврежден бронированный автомобиль.

Источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) передали, что группа неизвестных подбросила несколько ручных гранат в штаб-квартиру Сил национальной обороны в городе Камышлы. Нападение произошло у перекрестка Ас-Салам. Местные сообщали сразу о двух взрывах, прогремевших в городе, однако сообщений о раненных и пострадавших пока не поступало. Ответственность за нападение на штаб NDF пока не взяла на себя ни одна из группировок. Вчера источники SOHR сообщили, что неизвестные подбросили светошумовую гранату на КПП курдских боевиков к югу Камышлы в деревне Харат-Тай.

Ирак

В провинции Дияла погибли 2 солдата иракской армии и еще трое получили ранения в результате обстрела контрольно-пропускного пункта. Как сообщает агентство Anna News, инцидент случился к югу от поселения Баакуба, группа вооруженные людей открыла огонь по блокпосту. Позднее ответственность за обстрел взяли на себя террористы «Исламского государства». Члены «Хашд Шааби» ликвидировали в ходе завязавшейся перестрелки двух террористов.

Отметим, что в 2017 году премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что территория страны была освобождена от «Исламского государства», однако, по данным разведки ВС США, порядка 30 тысяч террористов продолжают подпольную деятельность в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.