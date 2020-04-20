Стоцкая потеряла 140 тысяч рублей из-за мошенников

Москва, 20 апреля. Известная российская певица Анастасия Стоцкая стала жертвой интернет-мошенников. Звезда лишилась 140 тысяч рублей.

Певица призналась, что ее обокрали во время шопинга в Сети. Она заказывала у продавца якобы из Европы сумки и кроссовки. Сначала звезду заверили, что вещи в Москве, затем – в аэропорту, а после сообщили, что заказа нет.

«В итоге ни денег, ни товара. Почему аккаунт мошенников, которые обманули меня на 140 тысяч, до сих пор существует и продолжает процветать, надувая людей?» — возмутилась Стоцкая в комментарии «Антенне-Телесемь».

Певица отметила, что стала не единственной жертвой мошенников. Ей писали такие же покупатели, которые не получили товар.

Ранее на удочку мошенников попалась ведущая Лера Кудрявцева. По словам Кудрявцевой, она заказала краску для волос из США. Когда посылка пришла на почту, она отправилась ее получать с извещением.

Однако на почте от ведущей потребовали оплатить дополнительно 4 тысячи рублей несмотря на то, что заказ был оплачен онлайн. Ведущая подумала, что по ошибке могла оплатить не всю сумму, и внесла деньги. Однако уже дома, открыв посылку, она увидела там удобрение.