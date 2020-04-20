Рошаль рассказал, стоит ли в ближайшее время ждать пика коронавируса в РФ

Москва, 20 апреля. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, когда стоит ожидать пика пандемии коронавируса.

По словам Рошаля, точно говорить о стабилизации ситуации пока рано. Конкретно делать прогнозы можно будет через месяц-полтора.

На вопрос о том, что за минувшие сутки в России было зафиксировано меньше случаев заражения чем в предыдущие дни (4,2 тыс. и более 6 тыс. ранее), специалист ответил, что необходимо сжать кулаки и надеяться на благоприятный исход.

Рошаль считает, что снижение количества инфицированных может быть связано с ростом бессимптомных носителей. По его словам, это свидетельствует о том, что организм человека стал лучше справляться с вирусом.

«Но очень важно смотреть и обследовать наличие антител, чем мы сейчас только начинаем заниматься», — подчеркнул Рошаль.

Специалист считает, что заражение коронавирусом ребенка никак не отразится на его дальнейшем здоровье. Инфекции редко оставляют глубокий след в человеческом организме.

Леонид Рошаль также отметил, что отечественному здравоохранению после пандемии потребуются реформы. Он подчеркнул, что его Национальная медицинская палата уже приступила к проработке данного вопроса.

«В ближайшее время мы проведем мозговой штурм на предмет, каким должно быть здравоохранение в России после пандемии», — говорит доктор.

Доктор подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо жить без истерик и паники. По его словам, он продолжает активно работать и негативных мыслей у него не возникает.

Ранее «Известия» сообщали, что согласно прогнозу Роспотребнадзора, при благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусом в РФ наступит в начале мая или даже раньше.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.