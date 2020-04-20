Сирия, 20 апреля. На севере провинции Хама двое военнослужащих сирийской армии подорвались на мине. В Ираке террористы «Исламского государства»1 совершили нападение на блокпост. В Хасаке боевики «Демократических сил Сирии» арестовывают торговцев. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: лишились двух военнослужащих на севере Хамы.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило нападение на блокпост армии в иракской провинции Дияла и лишилось двух боевиков.

ВС РФ: провели патрулирование совместно с турецкими военнослужащими на северо-востоке Хасаки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): арестовали нескольких торговцев в Хасаке; в Ракке обезвредили два СВУ.

ВС Ирака: нейтрализовали двух террористов ИГ и понесли потери в провинции Дияла.

Провинция Ракка

Пресс-центр внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» «Асайиш» опубликовал сообщения о том, что сотрудникам службы удалось обезвредить две самодельные бомбы, найденные в поселке Тель-Осман. «Асайиш» обвиняют в установке самодельных бомб террористов «Исламского государства», которые совершают вылазки в зоны их контроля.

Источник также сообщил, что к востоку от Ракки в деревне ас-Самар боевики SDF обнаружили могилу с неопознанными трупами. Из братской могилы, обнаруженной в одном из кварталов поселка, были извлечены несколько тел, которые будут направлены на экспертизу, после которой будут перезахоронены на местном кладбище. Обнаруженные тела принадлежат мирным жителям, погибшим в ходе штурма поселка объединенными силами международной коалиции и SDF в 2017 году.

Провинция Хама

Пользователь Twitter @Qalaat al Mudiq сообщает, что двое солдат Сирийской Арабской Армии (САА) подорвались на противопехотной мине, оставленной неизвестными в районе деревни Итрия, на северо-востоке провинции Хама. Наиболее вероятно, что взрывной снаряд остался после боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок, которые бросали свои боеприпасы при отступлении из провинции осенью 2019 года.

Провинция Хасака

На северо-востоке провинции было проведено совместное российско-турецкое патрулирование. Как передали местные источники агентства Step News, конвой российской военной полиции и ВС Турции был замечен в окрестностях деревни Дейр-Гасан, который направлялся в сторону поселения Маликия.

Как передает медиаресурс Deir Ezzor, в городе Камышлы курдские боевики арестовывают владельцев лавок под предлогом нарушения ими комендантского часа.

Ирак

В провинции Дияла погибли 2 солдата иракской армии и еще трое получили ранения в результате обстрела контрольно-пропускного пункта. Как сообщает агентство Anna News, инцидент случился к югу от поселения Баакуба, группа вооруженные людей открыла огонь по блокпосту. Позднее ответственность за обстрел взяли на себя террористы «Исламского государства». Федеральная полиция и члены ополчения «Хашд Шааби» ликвидировали в ходе завязавшейся перестрелки двух террористов.

Отметим, что в 2017 году премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что территория страны была освобождена от «Исламского государства», однако, по данным разведки ВС США, порядка 30 тысяч террористов продолжают подпольную деятельность в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.