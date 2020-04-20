Видео избиения нарушителей изоляции в Кении оказалось постановочным

Если вы живете в Кении и не хотите идти домой после начала комендантского часа, то вас заставят это сделать. Ударами плетью? Возможно.

Спешим успокоить наших читателей: удары не настоящие, а видео — постановочное. Нельсон Саиси Лемисо, 27-летний кенийский актер, комедиант и коммерческий директор, является автором, а также главным актером, сыгравший в этой миниатюре.

Нельсон специально создал страницу в социальной сети Facebook, на которой опубликовал видео. Мужчина, одетый в традиционный костюм воинственного племени масаи, якобы нападает на жителей Найроби, которые не соблюдают социальную дистанцию и комендантский час.

Спустя 13 дней после того, как «вирусный» ролик был опубликован, кениец дал интервью, в котором объяснил свой поступок. Нельсон считает, что люди не воспринимают всерьез происходящее. Поэтому главным мотивом послужило желание повысить осведомленность о важности социального дистанцирования:

«Я актер-комедиант. Наряд, который вы видите на видео, я часто использую для своих пародий. Мое видео неплохо разошлось в социальных сетях, и некоторые люди действительно думают, что эти нарушения прав человека имели место. Важно сказать, что хлыст, которым я бил людей, был ненастоящим. Он издает громкий звук, но больно никому не было. Идея пришла мне в голову, когда я увидел, что ситуация в Италии ухудшается. Я видел своих товарищей-кенийцев на улицах, они вели себя так, словно ничего не происходит. Мне было интересно, не думают ли они, что этот вирус был шуткой, и поэтому я хотел сам сделать из него шутку, но на этот раз, чтобы люди поняли, насколько серьезна ситуация. Поэтому я использовал своего персонажа, чтобы «запугать» население и замотивировать людей соблюдать дистанцию. Говорю сразу: правительство меня об этом не просило. Это была личная инициатива. Каждый день я выхожу на улицы Найроби, чтобы повысить осведомленность среди населения. Тем не менее я бы очень хотел, чтобы правительство поддержало такие инициативы, как моя, потому что у меня сложилось впечатление, что население не очень хорошо информировано».

Поступок Нельсон Саиси Лемисо, безусловно, есть проявление частной инициативы. Он заслуживает внимания как минимум за креативность и желание помочь. Но на видео мы наблюдаем довольно реалистичную картину насилия над гражданским населением, пусть и постановочную. Фейк достаточно быстро распространился в Интернете, где «гулял» более 10 дней. Если бы не интервью автора, ролик мог бы серьезно дискредитировать кенийские власти и само племя масаи, отношение к которым в стране и без этого своеобразное.