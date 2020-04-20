ВОЗ отметила успехи РФ в перепрофилировании медучреждений из-за коронавируса

Москва, 20 апреля. Россия эффективно перепрофилировала медицинские учреждения под инфекционные из-за коронавируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

«Пандемия — это чрезвычайная ситуация, которая требует от всех перепрофилирования. Россия с этим очень хорошо справляется на данный момент», — рассказала представитель ВОЗ в эфире «Эхо Москвы».

Вспышка коронавируса нового типа произошла в КНР в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась по миру, по последним данным, заболели более двух миллионов человек. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 20 апреля, в России у более чем 47 тысяч человек была выявлена коронавирусная инфекция, 3446 человек вылечились, 405 погибли. За сутки в стране зафиксировано 4,2 тысячи новых случаев заражения.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что около 700 человек в РФ находятся в тяжелом состоянии. По словам Мурашко, в России создан федеральный консультативный центр, все пациенты в тяжелом состоянии стоят на учете центра.