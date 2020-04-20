Комиссар АС заявил, что террористы могут воспользоваться эпидемией коронавируса

Аддис-Абеба, 20 апреля. Смаил Шерги, комиссар Африканского союза по вопросам безопасности, заявил, что террористические группировки могут воспользоваться пандемией коронавируса в Ливии и в остальных странах Африки. Он также отметил, что отсутствие назначения нового посланника Организации Объединенных Нации в Ливии негативно сказывается на достижении мира в этом североафриканском государстве.

Комиссар АС выразил свое сожаление в связи с тем, что не был выбран новый посланник ООН, который должен был стать преемником Гасана Саламе. По его словам, отсутствие представителя международной организации не позволяет мирным путем урегулировать внутриливийский конфликт. Следует подчеркнуть, что в самой Ливии «успехи» Саламе оценивают крайне низко — ранее депутат Палаты представителей Ливии Али Саиди назвал работу бывшего спецпредставителя ООН по Ливии разрушительной для североафриканской страны.

Говоря о текущей ситуации в Африке, Шерги констатировал факт ослабления безопасности во всех государствах континента из-за пандемии коронавируса. На фоне эпидемии боевики и преступники могут активизироваться, что вызывает обеспокоенность у Африканского союза.

К 20 апреля в Ливии зарегистрирован 51 случай заражения COVID-19, проведено более 7 сотен тестов. Больше всего заболевших выявлено в Мисурате и Триполи, куда, несмотря на закрытие авиационного сообщения, прибывают сотни сирийских наемников, многие из которых являются переносчиками коронавируса. Американская журналистка Линдси Снелл ранее рассказывала о переброске в Ливию партии из 72 наемников, среди которых был зараженный.