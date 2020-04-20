Вузы разошлись во мнении о ЕГЭ для призеров школьных олимпиад из-за коронавируса

Ассоциация «Глобальные университеты» (расположена в здании Высшей школы экономики) подготовила письмо, в котором выразила несогласие с решением министерства просвещения признать всех победителей регионального этапа олимпиад школьников призерами со всеми вытекающими привилегиями — в том числе возможностью поступления в лучшие вузы страны без дополнительных экзаменов.

Ассоциация мотивирует свое решение тем, что якобы таких победителей будет слишком много и они займут все бюджетные места лучших высших учебных заведений России.

«Это примерно в два раза увеличивает число абитуриентов, которых вузы обязаны зачислить без вступительных экзаменов», — говорится в тексте письма.

Поэтому организация от лица вузов предлагает принимать призеров сверх плана, а в качестве главного критерия поступления в федеральный вуз сделать сдачу профильного ЕГЭ не ниже 75 баллов.

В свою очередь, Минпросвещения РФ в социальных сетях озвучило информацию, что число нынешних победителей региональных этапов превышает число победителей всероссийского этапа 2019 года всего на 239 человек. Призерами олимпиады среди выпускников стали 1261 человек, а в прошлом году их было 1022. Вузы, не подписавшие петицию, считают новую цифру не такой критичной, а озвученную проблему — сильно преувеличенной.

«В ряде вузов сложившаяся ситуация с большой вероятностью приведет к тому, что призеры Всероссийской олимпиады займут все или подавляющую часть бюджетных мест, не позволив вузам выполнить свои обязательства, зафиксированные в правилах приема», — говорится в документе «Глобальных университетов», который, по информации Федерального агентства новостей, распространялся с подачи Высшей школы экономики (письмо есть в распоряжении редакции).

С учетом того, что сейчас права призеров даны победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, авторы документа предлагают предоставить каждому такому победителю право зачисления без экзаменов — но лишь в вузы своего региона.

«Для получения права быть зачисленным без конкурса в вузы других регионов они должны будут подтвердить свой высокий уровень, сдав профильный ЕГЭ не менее чем на 75 баллов, — указано в письме. — Предлагаем разрешить вузам зачисление на образовательные программы победителей и призеров олимпиад, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, на бюджетные места сверх контрольных цифр приема, с последующей корректировкой государственного задания этим вузам».

Если победители и призеры олимпиад на той или иной программе заняли свыше 75% бюджетных мест, предлагается разрешить вузам зачислить на дополнительные бюджетные места (но в сумме не более чем на 25% мест) также абитуриентов, поступающих по конкурсу баллов ЕГЭ.

В ВШЭ признали существование обращения «Глобальных университетов» на имя министра науки Валерия Фалькова с предложением, как организовать прием в вузы с учетом принятого минпросвещения решения по олимпиадам.

«ВШЭ не планирует высказывать какое-либо несогласие с решением минпросвещения. Мы получили это решение и с его учетом думаем над тем, как обеспечить соблюдение прав абитуриентов», — добавили в вузе.

Кроме того, письмо, по словам представителя ВШЭ, «не оспаривает решение министерства, а просто предлагает некие меры с учетом того, что оно принято».

Однако коллеги в высших учебных заведениях не разделяют тревогу руководства ВШЭ. Ректор МГТУ им Баумана Анатолий Александров считает, что дополнительные двести с небольшим человек погоды не сделают и показателей не испортят.

«Если Высшей школе экономики нужны дополнительные бюджетные места, они могут, конечно, их себе попросить. Но я не вижу проблемы с дополнительными 239 призерами. В Москве сто вузов: даже если все (призеры. — Прим. ФАН) захотят учиться в столице, это всего по два человека на каждый вуз. Не самая большая нагрузка», — заявил Александров.

В поддержку победителей региональных этапов олимпиады он добавил, что это наиболее подготовленные ребята, прошедшие горнила предварительных этапов.

«За каждым таким этапом стоит существенная подготовка. С учетом того, что в этом году с экзаменами из-за коронавируса такая проблема, наиболее объективные оценки будут именно у победителей олимпиад», — считает Анатолий Александров.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев тоже полагает, что «олимпиадников» нужно поддержать. По его словам, «Глобальные университеты» озвучили скорее предварительную обеспокоенность, потому что все высшие учебные заведения зависят от контрольных цифр приема на бюджетные места. И если количество абитуриентов превышает возможности вуза, то этот вопрос стоило бы проговорить на уровне профильных ведомств.

При этом Кудрявцев поддержал решение минпросвещения отменить заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, было правильным решением отменить заключительный этап, потому что здоровье ребят — главный приоритет. К тому же участники олимпиад — самые подготовленные учащиеся», — подчеркнул ректор МФТИ.

Новость об отмене заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников оценили и в некоторых других вузах. Так, ректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Богданов признал, что в сложившихся условиях решение Минпросвещения РФ было непростым, но верным.

«Количества бюджетных мест — а у нас их в этом году будет более 1250 — в университете достаточно, чтобы принять вне конкурса дополнительное количество талантливых абитуриентов», — заверил Богданов.

По его словам, педагоги Герценовского университета давно и хорошо знакомы с ребятами, которые выходят в финал олимпиады.

«Наш университет несколько лет подряд принимал заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников по географии, русскому, немецкому, английскому языкам, физике, истории, безопасности жизнедеятельности. Их участники — настоящие интеллектуалы и бойцы. Такие абитуриенты всегда желанны в любом вузе», — отметил ректор РГПУ.

По информации ФАН, ситуация с поступлением призеров олимпиады на бюджетные места в вузы будет обсуждаться в Министерстве науки и высшего образования РФ во вторник, 21 апреля.

В минпросвещения также готовы обсуждать этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с министерством науки, ректорским сообществом и Российским советом олимпиад школьников, у которых есть свой перечень олимпиад, также дающих льготы.

«Коллегиальная реализация всех мер позволит сохранить потенциал Всероссийской олимпиады школьников как одного из ключевых механизмов поддержки и раскрытия подрастающих талантов и в то же время сохранить равенство доступа к обучению в вузах на бюджетной основе на всей территории страны. Не подвергая опасности жизнь и здоровье детей и учителей, что является в нынешней ситуации главным приоритетом министерства просвещения», — заявили в ведомстве.

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников стала самым массовым мероприятием в России по выявлению и развитию одаренных детей. Федеральным законодательством для призеров и победителей олимпиады предусмотрена льгота по поступлению без вступительных испытаний в вуз по специальности, соответствующей направлению олимпиады.

Кроме того, у победителей есть возможность получить грант президента РФ на обучение в организациях высшего образования. В соответствии с нормами части 4 статьи 71 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников имеют одинаковые льготы при поступлении в вузы. Льготы при поступлении действуют для таких абитуриентов на протяжении четырех лет после года проведения олимпиады.

17 апреля министр просвещения Сергей Кравцов объявил о том, что изменения в учебе школьников коснутся и проведения олимпиады. По решению Минпросвещения РФ, из-за сложной эпидемиологической обстановки отменен ее заключительный этап.

Участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, завершающие учебу и набравшие «проходной балл», установленный ведомством для участия в заключительном этапе олимпиады, признаются призерами олимпиады. Участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, которые набрали «проходной балл», но в следующем учебном году продолжат обучение в рамках общего и среднего общего образования, получают право участвовать в заключительном этапе олимпиады в 2021 году без обязательного участия в школьном, муниципальном и региональном этапах.

«Слыша многочисленные просьбы родительского сообщества и понимая, насколько важной победа в олимпиаде является для одиннадцатиклассников, мы посчитали необходимым сохранить для них льготу при поступлении в вузы, — уточнили в министерстве. — В этом году ею сможет воспользоваться 1261 участник олимпиады, своими результатами уже доказавший высочайший уровень знаний».

Отметим, что контрольные цифры приема на бюджетные места в вузы на 2019/20 учебный год более чем на 33 тысячи мест превышают прошлогодние показатели. Таким образом, решения, связанные с утверждением призеров олимпиады, не должны сказаться на доступности бюджетных мест в системе высшего образования.

По данным протокола заседания центрального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников от 21 января 2020 года № Д04-2/пр, Минобрнауки России поддержало запланированное увеличение числа участников заключительного этапа олимпиады в 2020 году до 5528 человек.

Решение минпросвещения назвали правильным и справедливым в Национальной родительской ассоциации: ответственный секретарь координационного совета НРА Алексей Гусев в официальном заявлении отметил, что надеется на сохранение преимуществ для призеров 2020 года при поступлении в вузы.