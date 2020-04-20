Бывший муж Федосеевой-Шукшиной объяснил, почему внучка и Алибасов предали актрису

Москва, 20 апреля. Продюсер Бари Алибасов переписал на своего помощника квартиру, которую ему подарила Лидия Федосеева-Шукшина.

Народная артистка РСФСР подарила Алибасову двухкомнатную квартиру в Новой Москве. Однако позднее выяснилось, что Алибасов переписал недвижимость на одного из своих помощников. По словам продюсера, это временное решение, причиной которого являются большие с налоговые начисления.

При этом Алибасов переписал квартиру в тайне от супруги. После этого родственники Федосеевой-Шукшиной потребовали от продюсера вернуть квартиру. По их мнению, актриса находилась в «не совсем адекватном состоянии», когда приняла решение подарить квартиру Алибасову.

Однако Алибасов оказался не единственным, кто провернул махинацию с жильем за спиной у актрисы. Внучка артистки Анна Шукшина продала половину жилья на улице Бочкова, где когда-то жил ее дед Василий Шукшин. При этом в настоящее время там проживает Лидия Николаевна, которая будет вынуждена соседствовать в четырехкомнатных апартаментах с посторонними людьми.

Бывший муж актрисы Михаил Агранович выразил уверенность, что Федосеева-Шукшина не заслужила к себе подобного обращения, передает KP.Ru.

«Мне Лиду безумно жалко, она совершенно этого не заслужила. Она ведь добрая женщина, бессребреница. Не жадина, не стяжательница. И она их всех очень любит», — отметил Агранович.

Он также добавил, что единственным порядочным человеком в семье Лидии Николаевны является ее старшая дочь. По его словам, он поддерживает связь с Марией Шукшиной, а с остальными практически не общается.

«В этой семье есть единственный порядочный человек — это Маша, я только с ней поддерживаю связь. Что происходит с остальными, я даже не знаю», — добавил Агранович.

По данным СМИ, в настоящее время у Лидии Николаевны нет официально оформленной на нее недвижимости, так как ранее она все переписала на родственников.