Нилов предложил дистанционно продлевать документы трудовым мигрантам в России 

Санкт-Петербург, 20 апреля. Продление документов трудовым мигрантам в России необходимо перевести в онлайн-режим, чтобы не способствовать распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому в период с 15 марта по 15 июня мигрантам не нужно будет платить за оформление трудового патента. В соответствии с документом, иностранным гражданам в эти три месяца не нужно продлевать некоторые документы.

Нилов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обратил внимание, что, несмотря на наличие президентского указа, мигранты по-прежнему обязаны посещать ведомственные структуры для продления разрешения на пребывание на территории РФ. Парламентарий отметил, что в условиях пандемии передвижение по городу, очереди, которые могут образоваться, опасны.

«К сожалению, указ есть, а соответствующих решений ведомственных внутри МВД нет, и требуется прибытие в соответствующие службы для пролонгации. Да, оно будет автоматом, но очно, а не дистанционно, что недопустимо», — подчеркнул он.

Депутат считает, что трудовых мигрантов, оставшихся без работы, ни в коем случае нельзя бросать на произвол судьбы. Нилов предложил обеспечить их необходимым пропитанием и другими важными в период распространения инфекции средствами.

«Нужно правительству и штабу немедленно приступать к плану возвращения трудовых мигрантов, потерявших работу. Пусть решают на межправительственном уровне. Люди, потерявшие работу, будут месяцами жить в скученных условиях? Не думаю, что отношение к своим согражданам будет таким наплевательским», — добавил парламентарий.

Нилов предложил организовать карантинные лагеря, в том числе палаточные, на территории стран, откуда приехали мигранты. В них можно было бы размещать вернувшихся на родину людей.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал предложение «яблочника» Сергея Митрохина выдворить из России всех мигрантов.