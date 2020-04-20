Азербайджан помогает работающим в РФ землякам в сложный период пандемии

Санкт-Петербург, 20 апреля. Азербайджан помогает своим работающим в России землякам, у которых возникли сложности из-за коронавируса, но делает это по мере возможности, рассказал председатель РОО «Азербайджанская община Москвы» Шамиль Тагиев.

Представитель азербайджанской диаспоры принял участие в пресс-конференции «Трудовые мигранты в условиях эпидемии», которая в режиме видеоконференции состоялась в понедельник, 20 марта, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Он рассказал, что власти Азербайджана изначально предвидели неутешительное развитие событий в связи с эпидемий и призывали своих граждан вернуться в страну.

«Государство выделило четыре самолета для их переправки. И максимальное количество людей, которое могли, мы переправили. Вы знаете, что, например, вчера на границе Азербайджана и России оставались еще 420 наших граждан. Они все были переправлены на свою историческую родину», — отметил спикер.

Тагиев объяснил, что массово доставлять трудовых мигрантов на родину проблематично, поскольку в стране ограничено количество карантинных зон. Новых граждан принимают лишь тогда, когда освобождаются места, то есть по возможности.

Председатель общины признался, что в настоящее время его соотечественникам приходится непросто, поскольку в России они заняты преимущественно в сфере услуг, которая из-за вируса фактически «встала».

По его словам, поддержка им с азербайджанской стороны оказывается, но, опять же, — только там, где это возможно.