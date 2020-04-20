Пенсионер убил жену и двоих внуков в Черкесске

Черкесск, 20 апреля. Пожилой мужчина убил женщину 65 лет и двух детей в Черкесске, а затем пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.

Тела трех погибших с многочисленными порезами обнаружили в понедельник, 20 апреля. По данным следствия, 64-летний мужчина убил двоих внуков, а затем свою жену. Подозреваемого обнаружили в тот же день без сознания и доставили в больницу.

По данным источника телеканала «360», мужчина сначала расправился с детьми, а затем убил жену. После этого, он позвонил брату и попросил похоронить их в одном гробу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и больше лиц, которые находились в заведомо беспомощном состоянии. Мера пресечения будет избрана с учетом состояния здоровья задержанного.