В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом

Москва, 20 апреля. Пик заболеваемости коронавирусом в России при благополучном исходе наступит в начале следующего месяца или раньше. Такое мнение выразил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Если все будет благополучно, то определенно где-то мы пик получим, может быть, в начале мая, а может и даже раньше, а затем перейдем на плато. То есть какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением», — рассказал он.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание с экспертами по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Глава государства заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы сгладить пик эпидемии. Он отметил, что объявленный период нерабочих дней и другие карантинные меры позволили замедлить распространение коронавирусной инфекции в России.

Число зараженных коронавирусом нового типа превысило в РФ 47 тысяч человек, около 3,4 тысячи пациентов выздоровели, 405 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а работодатели по возможности разрешили сотрудникам работать удаленно.

Работа по созданию иммунной сыворотки ведется не только в России, но и в других странах. По оценке экспертов, вакцинация населения начнется только через 10-11 месяцев, с учетом всех клинических испытаний.