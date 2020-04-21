В Госдуме рассказали, чем могут заменить российские недорогие лекарства

Правительство должно изменить методику ограничения цен на жизненно важные лекарства, которые стало невыгодно производить при падении курса рубля и удорожании импорта. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Федот Тумусов.

Как пишет «Коммерсант», крупные российские фармакологические компании, среди которых «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт», обратились к Минпромторгу с предупреждением о возможной приостановке производства около 50 лекарственных препаратов. В этот перечень в том числе вошли парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен, димедрол.

Действующее законодательство ограничивает розничные цены на них, но при этом производственные затраты оказываются выше. К примеру, максимально допустимая стоимость пачки парацетамола из десяти таблеток составляет 10,1 рубля. Однако себестоимость лекарственной продукции обходится компании «Биосинтез» в 16,46 рубля.

Как отмечают компании, распространение коронавирусной инфекции и сопутствующее подорожание импорта привели к повышению цен на сырье для производства.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов признался, что проблема абсолютна реальна. По его словам, в профильном комитете нижней палаты парламента она уже не раз обсуждалась, и давались определенные рекомендации.

«Есть методика ограничения цен на лекарства, которые входят в перечень жизненно важных. При этом производство лекарств недорогого сегмента — до 100 рублей — становится нерентабельным для производителя. Одна из причин: покупка сырья происходит за рубежом за валюту. В связи с этим уже в течение ряда лет некоторые лекарства исчезают. Правительство должно изменить методику и подход к стимулированию производства лекарственных средств с учетом меняющейся экономической ситуации и реальных затрат производителя лекарств», — рассказал Тумусов в беседе с ФАН.

Кроме того, парламентарий считает, что нужно обязательно поддержать отечественных производителей лекарственных препаратов в условиях сложной экономической ситуации.

«Если наши российские лекарства исчезнут, то придут иностранные, которые будут дороже», — добавил депутат.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праве правительства ограничивать цены на медицинские препараты в условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе эпидемии. Отмечается, что нововведение позволит исключить многократное завышение цен со стороны перекупщиков, продающих лекарства и медицинские изделия небольшими партиями.

При этом Генеральная прокуратура РФ совместно с ФАС усилила работу по мониторингу роста цен на продукты и лекарства. По итогам проверок ведомство обещало принимать исчерпывающие меры для устранения нарушений и наказания виновных.