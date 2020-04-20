Турция при помощи боевиков СНА превратила Африн в центр контрабанды оружия и наркотиков

Терроризирование местного населения, контрабанда оружия и наркотиков, а также охота на курдов — как группировки «умеренной оппозиции» из «Сирийской национальной армии» зарабатывают в Африне, Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Террор населения в Африне

Боевики вооруженных группировок, входящих в «Сирийскую национальную армию» (СНА), начали активно терроризировать местных жителей на занимаемых территориях провинции Африн.

Согласно сообщениям в социальных сетях, сегодня близ столицы провинции неизвестные боевики попытались украсть домашний скот в деревне, однако население выступило против, в результате чего завязалась перестрелка. Информации о пострадавших не поступало.

Clashes break out between Turkish backed terrorists and settlers near #Afrin over attempted livestock theft by the terrorist group #Syria #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates ???????? pic.twitter.com/m83vlJLPGo — Steele M (@SteeleSyAA) April 20, 2020

Кроме того, недалеко от Африна также произошла детонация самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного в машине. В результате теракта были ранены 3 мирных жителя, а также пострадали ближайшие припаркованные автомобили.

Car bomb attack near the city of #Afrin. 3 civilians were injured and several vehicles were damaged or destroyed #Syria #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates ???????? pic.twitter.com/4PRyHsK868 — Steele M (@SteeleSyAA) April 19, 2020

Помимо терроризирования местных жителей, очевидно с целью устрашения и получения большего влияния, входящие в «Сирийскую национальную армию» группировки в Африне не забывают благодарить Турцию за оказанную помощь. Так, например, члены вооруженного бандформирования «Лива Султан Мурад» расположили огромный портрет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне флагов Турции и оппозиции в Сирии на горе Дарнык, расположенной радом с населенным пунктом Бюльбюль. Свою акцию боевики группировки назвали «преподношением».

Несмотря на то, что фактически на территории Африна действует примерно 16 различных группировок, входящих в СНА, наиболее влиятельными являются «Аль Джабхат аш-Шамия», «Фейлак аш-Шам» и «Лива Султан Мурад».

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, чем занимаются группировки СНА в Африне.

Главный заработок — контрабанда

По словам собеседника ФАН, в основном боевики так называемой умеренной оппозиции промышляют и собственно зарабатывают на контрабанде через границу между кантоном Африн и Турцией, а также между Африном и Идлибом.

«Входящие в состав СНА группировки имеют разные блокпосты со своей таксой и влиянием на логистические каналы поставок контрабанды. Это дает заметный доход в дополнение к финансированию и снабжению со стороны военнослужащих и спецслужб Турции, фактически контролирующих ситуацию на севере Сирии», — говорит военный эксперт.

При этом Борис Рожин обращает внимание, что группировки, которые контролируют часть столицы кантона и те, что действуют на границе с Турцией, имеют больше возможностей, чтобы крышевать проходящие через Африн потоки контрабанды.

«Доходы группировок тут неодномерны. Входящие в СНА структуры имеют штатное финансирование, но многое зависит от того, где дислоцирована так или иная группировка. Если в сельской местности – там больше стоит задача борьбы с партизанами, поэтому возможностей для незаконного навара меньше», — замечает собеседник ФАН.

Структура контрабанды

Турция выделяет всем входящим в СНА вооруженным группировкам определенное довольствие, однако особенно большое финансирование идет тем, кто участвует в контрпартизанских акциях против Рабочей партии Курдистана и курдских Отрядов народной самообороны (YPG), действующих в горах Африна. Другие же группировки вынуждены заниматься в большей степени самостоятельным заработком, в том числе при помощи мародерства и разных типов контрабанды.

«Первые месяцы после оккупации Африна многие группировки занимались банальным мародерством, отнимая имущество преимущественно у местных жителей курдской национальности. Тогда же шли поиски тех, кто так или иначе связан с курдскими политическими движениями. Кроме того, наблюдалась активная перепродажа военных реквизитов», — отмечает военный эксперт.

Как замечает Борис Рожин, с контрабандой нефти в этом районе получается не очень, поскольку большинство таких поставок идет через район Азаза и аль-Баба, поэтому многие занимаются незаконной перепродажей оружия и наркотиков.

«Оружие и наркотики важная часть контрабанды. Граница насыщена этим и уже много лет это является традиционным бизнесом. В какой-то момент было такое, что нефть перебила эти классические предметы контрабанды, но Африн имеет такое положение, что рядом находится крупнейший в регионе рынок нелегального оружия – Идлиб – поэтому к вооружению проявляют интерес как местные боевики, так и те же курды. Те же группировки боевиков, которые не имеют прямой возможности заниматься преступной деятельностью, вынуждены имитировать деятельность полиции, судов и других «квазигосударственных структур», получая на это деньги от Анкары», — говорит собеседник ФАН

«Сирийская национальная армия» — это фактически конгломерат из обычных боевиков различных группировок, которые обеспечивают опосредовательный контроль в интересах Турции над северо-западными территориями Сирии. Качество личного состава СНА сильно разница в плане боевых навыков и возможностей, но поведение их друг от друга мало чем отличается, подмечает военный эксперт.

Выгодный бизнес

По словам Бориса Рожина, Турция закрывает глаза на происходящую под ее боком контрабанду, так как к этому есть негосударственный интерес, что фиксировали даже турецкие спецслужбы. К этому есть политический и коммерческий интерес – контрабанда позволяет влиятельным людям зарабатывать, поскольку там нет никакого государственного надзора так как это «серая зона» с огромными возможностями получения прибыли.