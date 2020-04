Турция при помощи боевиков СНА превратила Африн в центр контрабанды оружия и наркотиков

Терроризирование местного населения, контрабанда оружия и наркотиков, а также охота на курдов — как группировки «умеренной оппозиции» из «Сирийской национальной армии» зарабатывают в Африне, Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Боевики вооруженных группировок, входящих в «Сирийскую национальную армию» (СНА), начали активно терроризировать местных жителей на занимаемых территориях провинции Африн.

Согласно сообщениям в социальных сетях, сегодня близ столицы провинции неизвестные боевики попытались украсть домашний скот в деревне, однако население выступило против, в результате чего завязалась перестрелка. Информации о пострадавших не поступало.

Clashes break out between Turkish backed terrorists and settlers near #Afrin over attempted livestock theft by the terrorist group #Syria #Syrianarmy ????????please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates ???????? pic.twitter.com/m83vlJLPGo

Кроме того, недалеко от Африна также произошла детонация самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного в машине. В результате теракта были ранены 3 мирных жителя, а также пострадали ближайшие припаркованные автомобили.

Car bomb attack near the city of #Afrin. 3 civilians were injured and several vehicles were damaged or destroyed #Syria #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates ???????? pic.twitter.com/4PRyHsK868