Собчак повздорила с Виторганом из-за коронавируса

Москва, 20 апреля. Телеведущая Ксения Собчак сделала тест на коронавирус и поделилась результатом с подписчиками в Instagram.

Собчак опубликовала фотографию, где держит на лбу тест на коронавирус с отрицательным результатом.

«Коронавируса нет. Антител тоже. А Фотошоп есть. А значит, все лучшее у меня впереди!» — написала Собчак.

Ведущая добавила, что появилось много спекуляций со статисткой по коронавирусу, поэтому она с нетерпением ждет единственной верной статистики – показатель смертности в текущем году.

На публикацию отреагировал бывший муж Собчак Максим Виторган. Он отметил, что сравнимые данные по смертности станут заслугой властей. Бывшие супруги повздорили из-за коронавируса.

«То есть, ты не поддерживаешь, так называемый карантин, «сидите дома», электронные пропуска и вот это все???!!! Ты не считаешь, что сравнимые данные по смертности (предположим) стали такими благодаря грамотной и самоотверженной политике московского руководства?» — написал актер.

На выпад бывшего мужа Собчак не отреагировала.

Ранее Виторган впервые публично высказался о свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Виторган очень неохотно поделился мнением о свадьбе Собчак и Богомолова. По словам актера, вокруг хватает комментаторов, желающих обсуждать эту церемонию.

Также актер сообщил, что вовсе не смеялся над нестандартной свадьбой своей бывшей жены, хотя СМИ утверждали обратное. По словам Виторгана, его позабавило, что на следующий день после скандального бракосочетания состоялся парад ЖКХ.