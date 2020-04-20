Соблазнительная Нюша в провокационном платье восхитила фанатов

Москва, 20 апреля. Поп-певица Нюша поделилась с поклонниками фото в полупрозрачном мини-платье. Она решила узнать у фанатов, насколько хорошо они помнят ее сценические образы и спросила, где представала в этом наряде. Поклонники не только безошибочно узнали платье, но и завалили певицу комплиментами.

Снимок звезда опубликовала в личном Instagram-аккаунте. В провокационном платье она сфотографировалась в гардеробной во время самоизоляции. Белый полупрозрачный и облегающий наряд выгодно оттенил загорелую кожу артистки и подчеркнул достоинства ее фигуры.

«На самоизоляции из крайности в крайность: пижама 24/7, либо концертный костюм. Вообще балуйте себя дома, устраивайте семейные обеды, как если пошли бы в ресторан, или даже на свидания. Не дайте рутине взять вверх. Кстати, вспомните, откуда это платье?» — написала она под фото.

Фолловеры сразу ответили, что в этом платье певица была на съемках клипа «Объединение». Кроме того, они восхитились образом артистки в нем.

«Какая красавица ты, Нюша»; «Шикарна»; «Платье — бомба»; «Ты шикарна, Ню»; «У вас потрясающая фигура! Как поддерживаете такую фигуру?»; «Нюша, ты красивая девушка, ты королева», — написали восторженные фанаты. Они также посоветовали певице ность платье для того, чтобы соблазнительно дефилировать перед супругом.

Нюша и ранее поражала поклонников снимками в эффектных нарядах. Недавно у певицы вышла совместная песня с Егором Кридом, интерес к которой она предусмотрительно подогрела пикантным фото в Instagram, напоминает «Газета Кемерова».