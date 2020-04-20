Москва, 20 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников обнаружил, что уже переболел коронавирусом.

По словам доктора, он прошел тест на антитела к коронавирусу, результаты которого свидетельствуют о том, что он уже переболел инфекцией. Мясников предполагает, что он переболел коронавирусом минувшей зимой. Доктор отметил, что у него был кашель, однако он не придал этому особого значения.

«Я сегодня пошел и проверился на антитела. Все-таки уже возраст и группа риска. Оказывается, я переболел коронавирусом. Я даже знаю, когда, и помню. Я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой», — сказал Мясников в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 165 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом, 405 человек скончались. Более 3,3 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.