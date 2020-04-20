«Перекроенную» Пугачеву раскритиковали после эфира в честь 71-летия

Москва, 20 апреля. Телеканал НТВ посвятил выпуск «Ты не поверишь!» дню рождения российской певицы Аллы Пугачевой.

Примадонна отметила 71-летие в своем «замке» в компании семьи. Супруг Пугачевой Максим Галкин заявил, что не собирается подпускать гостей к звезде в период коронавируса.

Как утверждают журналисты НТВ, Галкин даже не выпускает Пугачеву в прилегающий к «замку» сад. Юморист намерен установить скульптуры в честь супруги.

На день рождения певица осталась дома, а звездные друзья прислали ей подарки с помощниками. В кадр попали роскошные автомобили, один за одним подъезжающие к «замку».

Авторы программы то и дело восхищались танцами «помолодевшей» Пугачевой, сравнивая ее с 17-летней девушкой». Журналисты даже отметили «стройные ноги» звезды. Однако такие дифирамбы «перекроенной» Пугачевой встретили волну критики со стороны зрителей в Сети. Пользователи обвинили создателей программы в попытке «омолодить» Пугачеву и приписали ей несвойственные черты.

Ранее Максим Галкин показал в соцсетях, как их с Пугачевой дети поздравили маму с 71-летием. Лиза и Гарри прочитали стихи, чем довели певицу до слез. Продемонстрировал юморист подписчикам и саму примадонну в летящем платье. Пользователи соцсетей были поражены стройной фигурой заслуженной певицы.