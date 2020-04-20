Российских журналистов пригласили на курс о цифровых технологиях

Москва, 20 апреля. Всероссийский образовательный проект «Цифровая журналистика» поможет журналистам из регионов РФ разобраться, как устроена сфера IT, сообщили в АНО «Цифровые платформы».

Обучение будет проходить в онлайн-формате. Журналистам предложат выполнять письменные домашние задания.

После снятия режима самоизоляции начнутся очные занятия и выездные встречи в крупных городах страны.

«По итогам обучения выпускники проекта смогут понимать, как устроены бизнес-процессы в интернет-компаниях, анализировать финансовую отчетность, разбираться, как устроен медиарынок, ориентироваться в действующем законодательстве», — рассказал руководитель проекта «Цифровая журналистика» Владимир Зыков.

Преподавателями курса станут ведущие журналисты из МИА «Россия сегодня», RNS, ТАСС, «Известий», «Ведомостей», а также представители известных IT-компаний. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Организаторы планируют бесплатно обучить более трех тысяч человек. Заявки на обучение могут подать журналисты и представители НКО через сайт проекта цифроваяжурналистика.рф. Заявки принимаются до 12 мая.